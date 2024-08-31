◇陸上競技Athlete Night Games in FUKUI 2024 -FUKUI 9.98CUP-(30日、福井県営陸上競技場)「Athlete Night Games in FUKUI 2024」が30日、福井県営陸上競技場で行われ、奥村仁志選手(24歳、センコー)が19m09の日本新記録を打ち立てました。奥村選手はトップで迎えた最終6投目、19m09を記録。2018年に中村太地選手が記録した18m85を超え、日本人初の19m超えの記録をたたき出し、会場から大きな拍手が響きました。奥村選手は「目標