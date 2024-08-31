今年3月に惜しまれつつ現役を引退したメイケイエール。個性派として人気を集めたが、重賞初制覇は20年の小倉2歳Sだった。そんな「お転婆アイドル」の蹄跡を振り返る。 メイケイエールは2歳8月の新馬(小倉芝1200m)でデビュー。福永祐一騎手とコンビを組み、単勝1.9倍の支持に応えて5馬身差の圧勝を収めた。そして2戦目に選ばれたのが同舞台の小倉2歳Sだった。鞍上は武豊騎手。単勝はモントライゼに続く2番人