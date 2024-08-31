アイドルグループ・SixTONESのジェシーと俳優の古田新太が、女優の趣里が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『モンスター』(毎週月曜22:00〜)に出演することが31日に明らかになった。左からジェシー、趣里、古田新太＝カンテレ提供○■趣里、GP帯連ドラ初主演『モンスター』趣里にとってGP帯連ドラ初主演となる本作は、“常識”にとらわれず、“感情を排除”して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士・神波亮子が