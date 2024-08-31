俳優の遠藤憲一が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『民王R』(毎週火曜21:00〜)が10月にスタートする。『民王R』＝テレビ朝日提供○■『民王』が9年ぶりに帰ってくる2015年7月期に金曜ナイトドラマ枠にて、遠藤憲一・菅田将暉のW主演で放送された痛快政治エンターテインメント『民王』。『半沢直樹』シリーズや『下町ロケット』シリーズ、『ハヤブサ消防団』などで知られる作家・池井戸潤氏が2010年に発表した同名小説を初めてドラマ