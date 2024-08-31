BTSのジンと女優のチ・イェウンが、Netflixの新バラエティー番組「大混乱のキアン荘」に出演する。 【写真】ジンと共演バラエティーで活躍する女優チ・イェウン 韓国メディアXportsNewsの取材によると、BTSのジンが「大混乱のキアン荘」に出演するという。同番組は、WEBマンガ家でタレントのキアン84が、鬱陵（ウルルン）島で青春を求め奇想天外な民宿を運営する、新感覚民泊バラエティー。「私は1人で