元ＮＷＡ世界ヘビー級王者で兄弟タッグのザ・ファンクスとして活躍したドリー・ファンク・ジュニア（８３）が２４日、神奈川・富士通スタジアム川崎で史上最高齢での有刺鉄線電流爆破デスマッチに挑んだ。昨年８月２３日（日本時間同２４日）に死去した弟のテリー・ファンクさん（享年７９）の一周忌追悼と“邪道”大仁田厚（６６）のデビュー５０周年のメモリアル大会「川崎伝説２０２４」で、ドリーは大仁田組に勝利。弟・テ