日本テレビ系『24時間テレビ47』が、きょう8月31日午後6時30分からスタートする。このほど、公式サイトにて、当日の放送内容が解禁された（※生放送のため時間の前後あり）。【写真】気合十分！ガッツポーズで意気込むやす子『24時間テレビ47』は、きょう8月31日から9月1日にかけて、東京・両国国技館で開催する。今年のテーマは「愛は地球を救うのか？」。上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一アナウンサー、水卜麻美アナ