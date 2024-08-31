インタビュー ＜3＞NGT48の10枚目シングル「一瞬の花火」（28日発売）のカップリング曲「もう一度手を繋ぎたい」には、3期生の北村優羽（19）、水津菜月（20）、杉本萌（19）のみが参加している。昨年8月に研究生から正規メンバーへの昇格が発表され、約1年がたった3人が、楽曲とこの間の歩みを重ね合わせた。【取材・構成＝斎藤慎一郎】◇◇◇−同時に正規メンバーに昇格した3人による曲水津苦楽をともにし