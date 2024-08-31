【独自】兵庫・斎藤知事の不信任案提出へ　立憲民主党県議らでつくる会派「ひょうご県民連合」 MBSニュース

「ひょうご県民連合」兵庫・斎藤元彦知事の不信任案提出へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県斎藤元彦知事が、パワハラなどの疑惑を告発された問題
  • 「ひょうご県民連合」が不信任決議案を提出する方針を固めたことが分かった
  • 斎藤知事が初当選した当時、推薦した維新と自民の動きも注目される

◆自身のパワハラ疑惑などを調査する百条委員会に出頭

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兵庫県知事のパワハラ疑惑

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