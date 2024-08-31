欧州5大リーグの夏移籍市場は期限最終日を迎えた（現地30日）。ベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズでプレーする日本代表DF町田浩樹は、この夏のステップアップが確実視されていたが、その可能性はなくなったようだ。『Het Nieuwsblad』によれば、町田はベルギーに残るという。その理由は、ユニオンと町田を納得させるだけのオファーがなかったためだとか。両者は移籍を望んでおり、ユニオンは1000万ユーロ（16.1億円）以上の移