名古屋市中区で横断歩道を渡っていた女性がバイクにはねられ意識不明の重体です。 【写真を見る】２人乗りのバイクにはねられ女性重体深夜2時前の横断歩道バイクは17歳が運転名古屋・中区 警察によりますと、きょう午前1時40分頃、中区松原（まつばら）の交差点で横断歩道を歩いて渡っていた50代くらいの女性が2人乗りのバイクにはねられました。 女性は病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 現場は幹線道路が交わ