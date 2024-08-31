29日に九州に上陸し、30日に四国に再上陸した台風10号は31日午前7時半現在、四国沖を東寄りに進んでいて、9月1日にかけて紀伊半島を北上する見込みです。近畿や東海・関東などを中心に断続的な雨が予想され、警戒が必要です。31日午前6時45分ごろの和歌山・串本町の映像からは、空には厚い雲がかかり、強い雨が降り続いている様子が分かります。台風10号は9月1日にかけて、紀伊半島を北上する見込みです。48時間降水量は、静岡県の