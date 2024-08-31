ノロノロ台風に翻弄され予定通りに進まない週末になりそうです。火曜日にブリダーズゴールドカップを快勝したオーサムリザルト。これで7戦全勝、本場のBCにも期待ができます。そこまでは順調だったのですが、週末は新しい装蹄所が出来上がりその引越しと、その前に最終週の札幌から北海道の牧場へと忙しく移動する予定なのですが予定がたちません。なるようにしかなりませんが、きっと走り回ってクリアしているとは思います。