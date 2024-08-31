国語力が爆上がりしそうな読書時の習慣がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】実際に「分からない単語」を書きこんでいた雑記帳「中3の頃から、本を読んで出てきた知らない言葉をメモしている。今日、その雑記帳を使い終えた。次は何に書こうか、迷う時間も愛おしい。」とその模様を紹介したのは現在大学生のおひるねさん（@takeanapwithme）。分からない単語が出てきたらすぐに意味を調べてスクショ。それを時間ができた時に