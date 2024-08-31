敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場する【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間31日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場する。地区2位との首位攻防4連戦。2戦ぶり43号に期待がかかる。前日29日（同30日）の本拠地・オリオールズ戦には「1番・指名打者」で出場し、5打数無安打。3試合ぶりのノーヒットに終わったが、チ