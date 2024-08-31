魅力的なモンブランが集う「Mont Blanc is Art 2024」が、9月9日（月）から、JR品川駅のエキナカ商業施設“エキュート品川”で開催される。【写真】斬新！おはぎやカヌレのモンブランが登場■美しいモンブランが登場今回開催される「Mont Blanc is Art 2024」は、王道から個性派まで、合計新作6商品＆エキュート品川限定7商品の美しいモンブランがそろう期間限定のイベント。ラインナップには、和栗を使ったモンブランをほ