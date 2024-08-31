三好康児（ゲッティ＝共同）【ローマ共同】サッカーのドイツ1部リーグのボーフムは30日、イングランド3部のバーミンガムから日本代表経験のあるMF三好康児（27）を獲得したと発表した。2028年6月末までの4年契約。三好はクラブを通じ「ドイツ1部は世界最高のリーグの一つ。自分の真価を証明し、チームを助けたい」とコメントした。J1川崎の下部組織からトップチームに昇格し、札幌、横浜Mを経て19年からアントワープ（ベルギー