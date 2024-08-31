宮世琉弥と原菜乃華がW主演した映画『恋わずらいのエリー』。藤ももによる同名漫画を実写化した本作は、“妄想大好き女子”による推しとの妄想が現実になるというミラクルなラブストーリーだ。今回は、全ての恋する女子の夢を叶えるような本作で、主人公の“推し”オミくんを演じた宮世による“キュンキュン必至”なシーン5選を紹介していこう！【写真】キュン必至！宮世琉弥＆原菜乃華が原作を完全再現した場面写真■キュンそ