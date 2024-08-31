アメリカから“越境台風”が？ アメリカ側のトロピカルストームが太平洋を西に進んでいて、日付変更線を超えて台風になる可能性があります。 太平洋とインド洋の台風や低気圧などを監視し、情報を提供するアメリカ軍の気象機関・JTWC（Joint Typhoon Warning Center）の予測では、日付変更線の東で発生したトロピカルストーム「HONE（ホネ）」が、太平洋のハワイ諸島・ミッドウエイの南を西よりに進み、日付変更線を