台風10号の影響にともない東海道新幹線の運休が続いています。JR西日本は31日、北陸新幹線で「かがやき」「はくたか」と関西と敦賀を結ぶ特急サンダーバードで、臨時列車を運行します。運行する北陸新幹線の臨時列車は、東京方面への上りが「かがやき」2本、敦賀方面への下りが「かがやき」「はくたか」それぞれ1本の合わせて2本です。「はくたか」は普通車を全席自由席としますが「かがやき」の普通車は通常通り全席