台風10号による午前0時時点での通信、物流などへの影響です。【映像】台風の被害が出ている宮崎・西都市の様子携帯電話各社によりますと、九州の一部地域で依然として通話ができない、またはしづらい状況が続いています。またヤマト運輸は、香川県全域と愛媛県の一部で31日も終日、宅配便の集荷や配達を停止します。コンビニでは30日午後の時点で、セブン‐イレブンが九州、四国、中国の約390店舗で一時休業しています。フ