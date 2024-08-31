8月22日、アイスランド南西部のグリンダビークから北へ6〜7キロほど離れたスンドゥフヌークスギガル付近で噴火が発生した。【映像】危ない！ 警告を無視し、噴火に近づく人々今回の噴火は昨年末に始まった一連の噴火活動において6回目となる。アイスランド当局は、火口に近づかないよう呼び掛けているが、周囲には噴火を見ようと集まる人々の姿があった。「素晴らしい色をしていた。炎に引き込まれそうだった」「信じられ