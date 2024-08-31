【MLB】ドジャース6-3オリオールズ（8月29日（日本時間8月30日））【映像】相手野手が怠慢守備の瞬間8月29日（日本時間8月30日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの一戦で、オリオールズの内野手が犯した“手痛すぎる凡ミス”が、野球ファンの間で注目を集めている。4-0、ドジャース4点のリードで迎えたこの試合の4回裏・