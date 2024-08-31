＜08月30日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1518) 三井松島ＨＤ 東証プライム [ 4,720.0 | -1.26% | 割高 ] (2108) 日本甜菜製糖 東証プライム [ 2,519.0 | -0.28% | 割高 ] (2186) ソーバル 東証スタンダード [ 949.0 | -0.21% | 割安 ] (22