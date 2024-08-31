＜08月30日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,647.75（+285.22） 高値：38,669.79 安値：38,316.87 ■東証プライム 値上がり銘柄数：1,027 値下がり銘柄数：432 横ばい銘柄数：59 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,712.63（+19.61） 出所：MINKABU PRESS