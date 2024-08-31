■ 年初来安値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ] (2032) ハンセンベア 東証ETN [ 8,574.0 | -218.0 | 8,529.0 | 分析中 ] (2041) ＮＹダウベア 東証ETN [ 2,441.0 | -15.0 | 2,441.0 | 分析中 ] (231A) クロスＥ 福証Q [ 1,032.0 | -56.0 | 1,020.0 &