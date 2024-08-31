＜08月30日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1451) ＫＨＣ 東証スタンダード [ 1,124.0 | -0.09% | 割高 ] (1485) ＭＸ前向き 東証ETF [ 47,790.0 | +0.00% | 分析中 ] (3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム [ 5,200.0 | +0.58% | 割安 ] (3463) いち