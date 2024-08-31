＜08月30日の十字足示現銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1382) ホーブ 東証スタンダード [ 1,834.0 | -1.77% | 割高 ] (2195) アミタＨＤ 東証グロース [ 463.0 | +0.00% | 割安 ] (2667) イメージ ワン 東証スタンダード [ 195.0 | +2.63% |