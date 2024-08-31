■ 年初来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ] (141A) トライアル 東証グロース [ 3,375.0 | +190.0 | 3,400.0 | 分析中 ] (1621) 野村医薬品 東証ETF [ 31,440.0 | -30.0 | 31,870.0 | 分析中 ] (1801) 大成建設 東証プライム [ 6,603.0 | -27.0 &#12