＜08月30日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2836) ＧＸフィ日株 東証ETF [ 2,486.0 | 3,906.0 | 2.0 ] 02 (133A) ＧＸ超短米債 東証ETF [ 988.0 | 84,981.0 | 578.0 ] 03 (2373) ケア２１ 東証スタンダード [ 427.0 | 189,200.0 | 1,600.0 ] 04 (236