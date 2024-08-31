＜08月30日のストップ高銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (5242) アイズ 東証グロース [ 2,651.0 | +23.25% | 分析中 ] (5586) Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ 東証グロース [ 1,059.0 | +16.50% | 分析中 ] (5616) 雨風太陽 東証グロース [ 1,095.0 | +15.87% | 分析中 ] (7362