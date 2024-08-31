31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比350円高の3万9060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 42645.50円ボリンジャーバンド3σ 40811.54円ボリンジャーバンド2σ 39910.00円一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 39685.00円一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 39060.00円31日夜間取引終値 38977.57円ボリンジャーバンド1σ 3863