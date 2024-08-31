「BCNランキング」2024年8月19日から25日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・兵庫県・京都府）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS R9 SH-M28（シャープ）2位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）3位arrows We2 FCG02（FCNT）4位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）5位Pixel 8a(au)（Google）6位Pixel 8a(NTT docomo)（Google）7位Pixel 8a(SoftBank)（Google）8位AQUOS wis