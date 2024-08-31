31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の661ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 762.24ポイントボリンジャーバンド3σ 713.24ポイントボリンジャーバンド2σ 677.26ポイント200日移動平均 669.01ポイント30日東証グロース市場250指数現物終値 667.40ポイント5日移動平均 664.24ポイント