女子1500メートルで競り合う田中希実（右から2人目）＝ローマ（ロイター＝共同）【ローマ共同】陸上の世界最高峰シリーズ、ダイヤモンドリーグ（DL）第13戦は30日、ローマで行われ、男子100メートルでパリ五輪後の初レースとなったサニブラウン・ハキーム（東レ）は10秒05（追い風0.3メートル）で5位だった。パリ五輪6位のレツィレ・テボゴ（ボツワナ）が9秒87で制した。サニブラウンは年間上位者によるDL最終戦（9月13〜14日