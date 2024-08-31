ウクライナ北東部ハルキウ州の州都、ハルキウで30日、ロシア軍による攻撃があった。非常事態庁などによると、14歳の少女1人を含む7人が死亡した。現場では救出作業が続いており、死者は増える可能性がある。【写真】人口300人の村で、家族4人を失った女性同庁によると、負傷者は子ども18人を含む77人に上る。検察や警察、シネフボウ知事によると、攻撃は午後3時15分ごろに複数の地区で発生。翼があり、標的まで正確に飛び、撃