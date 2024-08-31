◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３０日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３０日（日本時間３１日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。４ゲーム差で迎えたナ・リーグ西地区首位と２位の直接対決。優勝争いで重要な意味を持つ４連戦になりそうだ。大谷は２９日（同３０日）の本拠地・オリオールズ戦では先発野手の中で唯一安打が出ず、