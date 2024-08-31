元乃木坂４６の秋元真夏が３０日に自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムに「楽屋でＣｏＣｏ壱もぐもぐ。食べて眠くなってごろん」とコメントし、真っ白なワンピース姿でカレーを食べるショットや、ソファーに寝そべるショットを投稿。無邪気なオフショットをシェアした。この投稿にファンからは「真夏さんのごろん、好きーかわちぃ」「もぐもぐ可愛（かわい）すぎる」「かわいいの写真お裾分けしても