サッカー日本代表の2026年Ｗ杯アジア予選は、どんなメンバーで戦うべきか。識者に予選で狙うべきことや、本大会への成長戦略を聞いた。前編「現実路線で考えると？識者が考察したベスト布陣」＞＞【主力７人をうまく生かしたメンバー選考を】小宮良之（スポーツライター）FW／上田綺世（南野拓実）（古橋亨梧）MF／三笘薫（中村敬斗）、鎌田大地、久保建英（堂安律）MF／守田英正（田中碧）、遠藤航DF／中山雄太、町田浩樹