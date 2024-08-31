24時間テレビで障害者を取り扱うなら、パラリンピックを中継すればいいのに。。。》【写真】“ゴミ箱化”していた『24時間テレビ』募金箱日本テレビ系列で8月31日と9月1日に放送される『24時間テレビ』。8月30日、実業家のひろゆき氏が自身のXでこう発言し、多くの賛同の声が寄せられている。《パラリンピックなら見たいけど、24時間テレビはパス》《愛は地球を救うとか言っておきながら、やることが表面的》『24時間テレビ