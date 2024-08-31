女優ルピタ・ニョンゴ（41）が、『ブラックパンサー』で主役を演じた共演者の故チャドウィック・ボーズマンさんに追悼メッセージを贈った。密かに患っていた大腸がんにより、2020年8月28日、43歳の若さで他界したチャドウィックさんを失った悲しみをルピタは「愛の代償」と表現している。 【写真】大腸がんを公表せず「ブラックパンサー」を演じ切ったチャドウィック・ボーズマンさん ルピタ