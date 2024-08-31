ドジャース・大谷翔平が、メジャー6人目となる40本塁打、40盗塁を史上最速で達成するなど大活躍中だ。いまや、日本だけでなくアメリカでも国民的な人気を獲得。快挙を成し遂げ続けているが、日本のテレビ関係者は手放しで喜べないようだ。キー局の編成担当者が内情をこう話す。「フジテレビと日本テレビの“詳しすぎる新居報道”がいまだに尾を引いています。大谷サイドの怒りは相当なもので、日本のテレビ局全体に対しての警戒