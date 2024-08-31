評価の高さに驚いたようだ。日本代表は９月５日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の初戦で中国代表と相まみえる。そのメンバー発表会見で、森保一監督はブランコ・イバンコビッチ監督が率いる中国について、「非常に警戒しなければいけない相手」「ポテンシャルの高い選手が多い」「イバンコビッチ監督の下で力をつけている」といった印象を語った。このコメントは、『直播吧』など複数の中国メディアが紹介。