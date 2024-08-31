【ニューヨーク時事】週末３０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇をきっかけに円売り・ドル買いが強まり、１ドル＝１４６円台前半に下落した。午後５時現在は１４６円１５〜２５銭と、前日同時刻比１円２１銭の大幅な円安・ドル高。