● 西武 2 − 5 日本ハム ○＜18回戦・ベルーナドーム＞「数ヶ月前の僕ではちょっと考えられない。シーズン序盤から地道にやって来た成果が少しずつ出ているかなと思います」。日本ハムの清宮幸太郎が30日の西武戦で、自身3年連続となる二桁第10号本塁打を放った。初回に失点に繋がらなかったが守備で失策をしていた清宮は、0−0の3回一死一、二塁の第2打席、「(初回に)エラーもしていたので、絶対やり返すと。強い気持ちで(