コスプレイヤーのりなしぃが29日（木）、制服からランジェリー姿へｈの「これがこう」ショットを公開した。【別カット1点】制服の下には…りなしぃのセクシーすぎるランジェリー姿30万人に迫るフォロワー数を誇るコスプレイヤー・りなしぃ。アニメや漫画のコスプレを中心に、SNSでバズる存在だ。りなしぃは29日、「これがこう」とXを更新。清楚な制服姿から、ハーネスを身に着けた大胆なランジェリー姿への「これがこう」ショット