秋元康氏プロデュースのWHITE SCORPION（以下、ホワスピ）で連続センターを務め、9月8日に初ワンマンライブ『初撃』を控える最年少・15歳のHANNA。前編では赤ちゃんモデルから現在に至るまでの経歴にスポットを当てたが、中編では等身大の可愛らしい素顔を深掘りする。【写真】何気ないオフショットがバズ、HANNAの浴衣カット【6点】子役として活動する傍ら、私生活では鬼ごっこやドッジボールをするなど活発な女の子だったというH