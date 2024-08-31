これまでに1万人のご遺体を見送った下駄華緒さんが火葬場職員時代の体験を明かし、注目を集めているYouTubeチャンネル「火葬場奇談」。その壮絶な体験は「最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常」（原案:下駄華緒／漫画:蓮古田二郎）として漫画化も果たしている。人間、死は平等に訪れるので、火葬場の現場に「暴力団関係者立ち入りお断り」といった文言はない。記事前編では、暴力団関係者の火葬の際のエピソードを紹介した。お