女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにが、３０日までに自身のＳＮＳを更新。夜の空港を訪れる様子を公開した。インスタグラムに、白いノースリーブワンピ姿で夜の空港の展望デッキから滑走路を眺める様子をアップし、「夜の滑走路ってなんかわくわくする離れた場所から眺めるのも尚良い」とつづった。この投稿にファンからは「今日も最高にかわいい」「れにちゃんの横顔がめっちゃ好き」「夜の景色って