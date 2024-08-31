韓国で人気がうなぎのぼり女子プロゴルファー原英莉花の人気は韓国でもうなぎのぼりだ。韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーの「ハンファクラシック」に主催者推薦で初出場した原は通算1オーバーの31位タイで大会を終えた。他の日本勢は金澤志奈が2オーバーの38位タイ、神谷そらとアマチュアの新地真美夏は予選落ち。今大会に出場した4人の日本選手の中では、原の成績がトップだった。原は初日から注目組に入った。同組には誤球の不